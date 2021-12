Drag Race Italia, ecco perché vale la pena vedere la versione italiana del super format premiato agli Emmy (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci sono programmi che vivono gestazioni complicate, altri che vengono criticati in maniera feroce, altri ancora totalmente ignorati (c’è forse una sventura peggiore per chi fa tv o, più in generale, comunicazione?). E poi ci sono quelli che vengono stroncati ancora prima della messa in onda. In questa categoria rientra Drag Race Italia – disponibile su Discovery+ con rilascio settimanale e prossimamente su Real Time -, la versione nostrana dell’iconico format ideato e condotto da Ru Paul, semplicisticamente etichettabile come una gara tra Drag queen ma diventato un vero e proprio fenomeno globale pluripremiato anche agli Emmy. Alla bocciatura a scatola chiusa innescata sui social mesi prima della messa in onda, hanno contribuito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci sono programmi che vivono gestazioni complicate, altri che vengono criticati in maniera feroce, altri ancora totalmente ignorati (c’è forse una sventura peggiore per chi fa tv o, più in generale, comunicazione?). E poi ci sono quelli che vengono stroncati ancora prima della messa in onda. In questa categoria rientra– disponibile su Discovery+ con rilascio settimanale e prossimamente su Real Time -, lanostrana dell’iconicoideato e condotto da Ru Paul, semplicisticamente etichettabile come una gara traqueen ma diventato un vero e proprio fenomeno globale plurianche. Alla bocciatura a scatola chiusa innescata sui social mesi prima della messa in onda, hanno contribuito ...

