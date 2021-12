Dopo quello esoterico, il nuovo antipresepe pachamamico in Piazza San Pietro (Di sabato 11 dicembre 2021) Nostalgia. Una volta era più divertente: bisogna scavare, svolgere una ricerca appassionante, consultare libroni ed esperti… Come ai tempi dell'avventura di “Maria che scioglie i nodi”, QUI il culto propalato da Bergoglio in tutto il mondo che scoprimmo possedere un preoccupante e inaspettato retroterra magico-esoterico-massonico. Torna in mente anche il sottile collegamento alchemico del suo “San José dormido”, QUI , o la coinvolgente e laboriosa ricerca sulla sua croce pettorale col Buon Pastore dei massoni Rosacrociani QUI che Sua Eccellenza sostituì, appena una settimana Dopo, con una croce ortodossa. Figuriamoci una cattolica. Così come - sempre ai Rosacroce -scoprimmo appartenere la rugiada inserita inspiegabilmente nel nuovo messale QUI . Ora, invece, sta diventando tutto troppo facile, troppo evidente. Non c'è più gusto. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Nostalgia. Una volta era più divertente: bisogna scavare, svolgere una ricerca appassionante, consultare libroni ed esperti… Come ai tempi dell'avventura di “Maria che scioglie i nodi”, QUI il culto propalato da Bergoglio in tutto il mondo che scoprimmo possedere un preoccupante e inaspettato retroterra magico--massonico. Torna in mente anche il sottile collegamento alchemico del suo “San José dormido”, QUI , o la coinvolgente e laboriosa ricerca sulla sua croce pettorale col Buon Pastore dei massoni Rosacrociani QUI che Sua Eccellenza sostituì, appena una settimana, con una croce ortodossa. Figuriamoci una cattolica. Così come - sempre ai Rosacroce -scoprimmo appartenere la rugiada inserita inspiegabilmente nelmessale QUI . Ora, invece, sta diventando tutto troppo facile, troppo evidente. Non c'è più gusto. In ...

_Nico_Piro_ : #10dicembre #Afghanistan Sono tornato a Kabul dopo un complesso viaggio nelle aree montane, per raggiungere quello… - matteosalvinimi : Roma, festa dell’Immacolata. Dopo l’uomo nudo nella fontana, mancava quello a spasso per la metro A. Alla faccia de… - _Nico_Piro_ : dopo aver visto quello che sognavi di vedere da 20anni, la stanchezza si scioglie nel silenzio dell'alba e pensi ch… - camilobattiston : @thisisphilein Beh insomma dopo quello che è successo alla festa può benissimo permettersi di non riconoscersi in una foto - Presidente_SP : RT @nino_pitrone: alcun seggio in #Parlamento. Ecco dunque l'#IdeaMachiavellica di #Renzi di non presentarsi alle elezioni politiche come l… -