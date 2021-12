Dopo la casa, l’Ue vuole vietarci le auto (Di sabato 11 dicembre 2021) Le ideologie sono pericolose. I burocrati anche. Ma quando un’istituzione riunisce entrambe le caratteristiche, allora il problema si fa davvero grosso. È il caso dell’Ue, che negli ultimi giorni sembra essersi trasformata nel sacerdote perfetto della religione di Greta. Prima la direttiva che intende vietare la vendita o l’affitto degli immobili poco green, ora i primi effetti della proposta della Commissione di dire addio al motore endotermico (quello a scoppio, per capirci) entro il 2035. Non si tratta di una novità assoluta. La proposta Ursula von der Leyen l’aveva resa nota nei mesi scorsi, ma ieri è arrivato il via libera anche del Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Giorgetti, Giovannini e Cingolani si sono visti ed hanno imboccato la strada indicata dall’Unione Europea. Difficile fare diversamente, forse. E ovviamente la questione dovrà ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 dicembre 2021) Le ideologie sono pericolose. I burocrati anche. Ma quando un’istituzione riunisce entrambe le caratteristiche, allora il problema si fa davvero grosso. È il caso del, che negli ultimi giorni sembra essersi trasformata nel sacerdote perfetto della religione di Greta. Prima la direttiva che intende vietare la vendita o l’affitto degli immobili poco green, ora i primi effetti della proposta della Commissione di dire addio al motore endotermico (quello a scoppio, per capirci) entro il 2035. Non si tratta di una novità assoluta. La proposta Ursula von der Leyen l’aveva resa nota nei mesi scorsi, ma ieri è arrivato il via libera anche del Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Giorgetti, Giovannini e Cingolani si sono visti ed hanno imboccato la strada indicata dall’Unione Europea. Difficile fare diversamente, forse. E ovviamente la questione dovrà ...

