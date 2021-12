(Di sabato 11 dicembre 2021) La Sezionedella Cassazione (Ordinanza n. 39153 del 09/12/2021) ha affrontato la questione del licenziamento di unper aver raggiunto l’anzianità contributiva di 40, confermando, come i precedenti due giudici di merito, la legittimità dell’operato del MIUR. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docente da 40 anni di servizio chiede di rimandare la pensione: legittima la risoluzione del rapporto di lavoro? - MMirella28 : John Hyatt, docente universitario e direttore del Manchester istituite for Research, sostiene che le sue fffoto sca… - ignazio_mereu : eppure erano anni che si sapeva della Cisl; guarda com'è ridotto il corpo docente che in maggior parte s'affida a q… - fraga801 : RT @ilregginoit: Il docente di Matematica e vicepreside del Liceo Scientifico Zaleuco venne ucciso perchè voleva difendere i suoi alunni da… - concentrazione : RT @ilregginoit: Il docente di Matematica e vicepreside del Liceo Scientifico Zaleuco venne ucciso perchè voleva difendere i suoi alunni da… -

Ultime Notizie dalla rete : Docente anni

Orizzonte Scuola

...Poletti è il direttore del Dipartimento toracico dell'Azienda sanitaria della Romagna eall'... con più di 80, non vaccinata 'che ha rifiutato di essere intubata, le sue condizioni - spiega ...Latif Ladid, ildell Università del Lussemburgo che lo presiede, spiega a Wired però che " ...sono stati i fattori critici per consentire il successo di un internet globale negli ultimi 30...PADOVA - I primi passi nel mondo della ricerca li ha mossi grazie a Telethon. E dopo una pausa di qualche anno a Verona, Dorianna Sandonà, docente di Biologia ...La prima a entrare in classe e a vedere il piccolo di tre anni steso a terra è stata Angela Calvino, una delle maestre-eroine della scuola Eugenio Montale di Scampia, municipalità ...