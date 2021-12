Disney+ | “Oussekine” | trailer | trama e cast

(Di sabato 11 dicembre 2021)è la nuova miniserie francese di Disney Plus che racconta gli eventi che hanno portato alla morte del giovane studente Malik nel 1896, in seguito alle proteste studentesche di quell’anno a Parigi. Vediamo insieme lae ilè la nuova miniserie francese Star Original che racconta le vicende che portarono alla morte del giovane studente Maliknel 1986, inseguito e picchiato dalla polizia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ Oussekine

ComingSoon.it

+ ha svelato il trailer ufficiale di, miniserie francese Star Original che nel cast vanta la star di Succession Hiam Abbass . Il drama, che ripercorrerà gli eventi della notte tra il ...+ ha svelato il trailer ufficiale di, miniserie francese Star Original che nel cast vanta la star di Succession Hiam Abbass . Il drama, che ripercorrerà gli eventi della notte tra il ...Oussekine è la nuova miniserie francese di Disney Plus che racconta gli eventi che hanno portato alla morte del giovane studente Malik nel 1896, in ...Il drama originale, basato su una storia vera e con Hiam Abbass nel cast, è uno dei tanti nuovi progetti commissionati dal servizio di video in streaming in Europa.