Disabili legati | picchiati e derisi sui social nell’indifferenza a Licata | quattro giovani condannati

(Di sabato 11 dicembre 2021)malmenati,alle sedie, a volte con un secchio sulla testa, poi filmati esui. Con le accuse di tortura, sequestro di persona, violazione di domicilio, il Gup di Agrigento ha condannatopersone tra i 24 e i 37 anni coinvolte in un’indagine della Procura della Città dei Templi su maltrattamenti verso alcune vittime di. La pena più alta, 9 anni, è stata inflitta ad Antonio Casaccio, a 8 anni è stato condannato Jason Lauria, a 7 ciascuno Gianluca e Angelo Sortino. Le violenze del “branco” suidiSi comportavano come un vero e proprio “branco”, con una violenza inaudita: calci, pugni, bastonate e minacce di morte, delle quali si vantavano sui. Le torture avvenivano in pieno ...

In altre occasioni ai presi di mira sarebbe stato imbrattato il viso con della vernice. Oppure, a una sedia con un secchio in testa e picchiati. 'Per strada passavano decine e decine ... Oppure a una sedia con un secchio in testa e picchiati . La motivazione della scelta delle vittime è legata solo al fatto che siano. La loro denuncia ha fatto scattare l'inchiesta, ... Quattro persone sono state condannate per tortura, sequestro di persona, violazione di domicilio nei confronti di alcuni disabili a Licata ...