Diritti tv | Amazon valuta l’acquisizione di DAZN

(Di sabato 11 dicembre 2021) Possibile nuovo scossone per itv delle partite di Serie A. Secondo quanto riportato da MilanoFinanza,potrebbe cambiare proprietario. Len Blavatnik, magnate proprietario del broadcaster, si sta infatti guardando attorno e tra le offerte ricevute ci sarebbe quella di. Già nei mesi scorsi il co-CEO di, James Rushton, aveva preannunciato che “alle giuste condizioni, nei prossimi anni potremmo guardare al mercato dei capitali pubblici o privati“. Jeff Bezos dunque starebbe pensando seriamente di acquisire. Il principale fattore a frenarlo sarebbe legato alla difficoltà di monetizzazione con lo streaming, come confermato anche dai problemi trae TIM. Dare anche la possibilità di slegare l’offerta sportive da quelle già in atto per ...

Il dubbio più grande? Di fattosa che ancora per molto tempo non potrà acquistare itv di tanti campionati, fra cui la Serie A trasmessa proprio da Dazn, ma quello che più conta sono ...... Tencent,, ecc). Il terzo aspetto, richiamato da Letta, riguarda il limite della unanimità ... Non c'è crescita solida senzasociali. Tra parentesi sul piano politico l' inedita sintonia ...Jeff Bezos ha appena investito circa un miliardo di dollari negli Stati Uniti per accaparrarsi i diritti esclusivi per le partite della Thursday night di NFL Secondo quanto riportato dal quotidiano Mi ...Amazon è sempre più interessata ad aprirsi allo sport in streaming e si parla di una possibile acquisizione di Dazn. La piattaforma intanto continua la sua scalata non senza problemi tecnici.