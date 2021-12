Diretta Venezia - Juventus ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di sabato 11 dicembre 2021) Venezia - La Juventus, dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, fa visita al Venezia nel 17° turno del campionato di Serie A. 'Vestita da pronviciale' come richiesto dal tecnico ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021)- La, dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, fa visita alnel 17° turno del campionato di Serie A. 'Vestita da pronviciale' come richiesto dal tecnico ...

Advertising

Gazzettino : Diretta Venezia-@juventusfc ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - IlmsgitSport : Diretta Venezia-@juventusfc ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - ilmessaggeroit : Diretta Venezia-@juventusfc ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - infoitsport : Diretta Venezia-Juventus ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni - infoitsport : Diretta Venezia-Juventus ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni -