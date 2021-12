DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi LIVE | nessuna penalità per Hamilton Qualifiche dalle 14 00

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’IMPEDING DI LEWISA MAZEPIN.PENALITA’ 13.18 Oltre all’inglese vi sono altri quattro uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu. Sebastian Vettel ha trionfato in 3 occasioni (2009, 2010, 2013), mentre sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi in 1 edizione anche Kimi Räikkönen (2012), Valtteri Bottas (2017) e Max Verstappen (2020). 13.13 Il pilota più vincente in assoluto ad Abuè Lewis, capace di imporsi ben 5 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019. 13.10 Il Gran Premio di Abu, che in questo 2021 giunge alla sua 13ma edizione, si è sempre disputato in notturna ed è sempre stato collocato a fine stagione, ...

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Hamilton si prende le #FP3 ad Abu Dhabi ? Ma attenzione ad una possibile penalità IL LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Pista lenta, gira solo Max (-50' #FP3) ? Prove con gomma gialla per la Red Bull IL LIVE ? - ArmandaGelsomin : RT @SkySportF1: ?? Hamilton si prende le #FP3 ad Abu Dhabi ? Ma attenzione ad una possibile penalità IL LIVE ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? ORA SI FA DANNATAMENTE SUL SERIO ?? SEMAFORO VERDE SULLE #FP3 IL LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Abu

La sfida Hamilton - Verstappen "live" anche in chiaro. L'atto conclusivo dell'avvincente mondiale di Formula Uno di quest'anno andrà infatti in onda, oggi e domani, innon soltanto su Sky ma anc ... [ Continua a leggere sul sito. ]La gara più attesa della stagione si corre domenica nel primo pomeriggio: i link e le informazioni per seguirla in, anche in ...Sarà battaglia ll’ultimo respiro tra i due leader della classifica, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Appuntamento domani, 12 dicembre, alle ore 14. Sportface.it, infine, vi proporrà la diretta scritta ...Molto male Perez in casa Red Bull, ma in qualifica le temperature saranno più basse ed i valori in campo potrebbero cambiare. Secondo posto per l’olandese della Red Bull, che si avvicina a 214 millesi ...