DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Hamilton si salva, nessuna investigazione per l’impeding su Mazepin (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 Non ci saranno investigazioni e/o reprimende nei confronti di Lewis Hamilton per l’impeding effettuato ai danni di Nikita Mazepin durante la prove libere 3. Il britannico tira un sospiro di sollievo e non rischia di incorrere in penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio. LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 LA CLASSIFICA E I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 3 LEWIS Hamilton, IMPEDING SU Mazepin: RISCHIA LA PENALITÀ SULLA GRIGLIA DI PARTENZA 12.11 La nostra DIRETTA si ferma qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 12.09 Hamilton è a rischio reprimenda (come avvenuto a Jeddah per un episodio molto simile), che lo costringerebbe a scontare una penalità di 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Non ci saranno investigazioni e/o reprimende nei confronti di Lewispereffettuato ai danni di Nikitadurante la prove libere 3. Il britannico tira un sospiro di sollievo e non rischia di incorrere in penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio. LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 LA CLASSIFICA E I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 3 LEWIS, IMPEDING SU: RISCHIA LA PENALITÀ SULLA GRIGLIA DI PARTENZA 12.11 La nostrasi ferma qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 12.09è a rischio reprimenda (come avvenuto a Jeddah per un episodio molto simile), che lo costringerebbe a scontare una penalità di 10 ...

