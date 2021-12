DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: Hamilton e Verstappen si sfidano in FP3 nella simulazione di qualifica (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Hamilton chiude in 1’24?241 il suo primo giro cronometrato di giornata, rifilando quasi 6 decimi a Verstappen con una mescola di vantaggio (soft contro le medie della Red Bull). 11.11 Verstappen si migliora nei primi due settori ma non nel terzo, limando comunque un decimo e mezzo rispetto al suo primo tentativo. 1’24?828 il crono dell’olandese. Mercedes nel frattempo scende in pista con gomme soft! 11.09 In pista, oltre a Verstappen, anche le due Aston Martin e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Oggi il finlandese affronterà l’ultima qualifica della carriera in F1. 11.06 Verstappen scende sotto il muro dell’1’25” con un buon 1’24?997 come giro di attacco su gomma gialla. Solo un installation lap per le ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13chiude in 1’24?241 il suo primo giro cronometrato di giornata, rifilando quasi 6 decimi acon una mescola di vantaggio (soft contro le medie della Red Bull). 11.11si migliora nei primi due settori ma non nel terzo, limando comunque un decimo e mezzo rispetto al suo primo tentativo. 1’24?828 il crono dell’olandese. Mercedes nel frattempo scende in pista con gomme soft! 11.09 In pista, oltre a, anche le due Aston Martin e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Oggi il finlandese affronterà l’ultimadella carriera in F1. 11.06scende sotto il muro dell’1’25” con un buon 1’24?997 come giro di attacco su gomma gialla. Solo un installation lap per le ...

