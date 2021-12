Difesa dell’ambiente, mons. Ruzza: “Basta chiacchiere, servono azioni concrete” (Di sabato 11 dicembre 2021) Ladispoli – “Una conversione verso l’ecologia integrale per dire Basta alle chiacchiere e prenderci cura concretamente di ciò che ci è stato donato”. Con queste parole il vescovo Gianrico Ruzza ha ufficialmente formalizzato l’adesione delle due diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina alla Piattaforma di Iniziative Laudato Si’. L’atto del presule ha ufficialmente concluso il convegno “Devastata è la campagna, è in lutto la terra” che gli uffici di Pastorale sociale e del lavoro delle due Chiese hanno promosso ieri mattina nell’aula consiliare del Comune di Ladispoli nell’ambito del programma CustodiAmo il Creato. Durante l’incontro padre Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore del settore Ecologia e Creato del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, ha illustrato i contenuti e gli obiettivi della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021) Ladispoli – “Una conversione verso l’ecologia integrale per direallee prenderci cura concretamente di ciò che ci è stato donato”. Con queste parole il vescovo Gianricoha ufficialmente formalizzato l’adesione delle due diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina alla Piattaforma di Iniziative Laudato Si’. L’atto del presule ha ufficialmente concluso il convegno “Devastata è la campagna, è in lutto la terra” che gli uffici di Pastorale sociale e del lavoro delle due Chiese hanno promosso ieri mattina nell’aula consiliare del Comune di Ladispoli nell’ambito del programma CustodiAmo il Creato. Durante l’incontro padre Joshtrom Isaac Kureethadam, coordinatore del settore Ecologia e Creato del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, ha illustrato i contenuti e gli obiettivi della ...

