Dietro al volto di un insegnante si nasconde un mistero profondo (Di sabato 11 dicembre 2021) La profondità si nasconde in superficie, scriveva Hugo von Hofmannsthal, ed è vero, è proprio così, le persone più profonde sanno essere lievi, lasciando che l'intelligenza e la sensibilità affiorino in superficie come guizzi di delfini. Ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare Federico Fellini negli ultimi anni della sua vita. Mi diceva: "Domani vado a Cinecittà a spagliacciare": che verbo meraviglioso! E ricordo che un giorno doveva vedere negli studi sulla Tuscolana molte persone per dei provini, per scegliere delle facce tra tanti attori e tanta gente comune. Il giorno dopo gli chiesi ingenuamente se aveva trovato qualche profilo giusto, qualche persona interessante. Mi guardò con un sorriso stupito: "Tutti sono interessanti", rispose. Questa frase mi è rimasta in testa per sempre. Tutti sono interessanti, ogni viso contiene il mistero della ...

