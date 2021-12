Di Jeremy Strong, il New Yorker scrive che non ha la faccia da celebrità. Provateci in Italia (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non ha la faccia di uno destinato alla celebrità”. Provate a scrivere qualcosa di simile, nel ritratto-intervista di qualsivoglia attore Italiano, famoso o sul punto di diventarlo, e finirete in un girone infernale. Nella lista nera, se non vi piace la puzza di zolfo. Unico rimedio, cambiare mestiere. Nessuno avrà più voglia di parlare con voi, e firmerete con uno pseudonimo le righe che illustrano i film in programma alla tv locale. “Uno che non ha la faccia destinata alla celebrità”: per il New Yorker, a firma Michael Schulman, è <Strong>JeremyStrong> Strong, l’attore che in “Succession” (su Sky Atlantic, anche on demand, e su NOW: di questi tempi non si vive di cinema soltanto) ha la parte di Kendall Roy. Il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) “Non ha ladi uno destinato alla”. Provate are qualcosa di simile, nel ritratto-intervista di qualsivoglia attoreno, famoso o sul punto di diventarlo, e finirete in un girone infernale. Nella lista nera, se non vi piace la puzza di zolfo. Unico rimedio, cambiare mestiere. Nessuno avrà più voglia di parlare con voi, e firmerete con uno pseudonimo le righe che illustrano i film in programma alla tv locale. “Uno che non ha ladestinata alla”: per il New, a firma Michael Schulman, è <>Jeremy, l’attore che in “Succession” (su Sky Atlantic, anche on demand, e su NOW: di questi tempi non si vive di cinema soltanto) ha la parte di Kendall Roy. Il ...

