Deva Cassel, chi è la figlia di Monica Bellucci e Vincent? Età, fidanzato Luca Salandra, altezza, Instagram (Di sabato 11 dicembre 2021) Deva Cassel è una giovanissima bellezza mediterranea e, appena approdata nel mondo della moda, ha immediatamente ottenuto ampi consensi. Tutta colpa dei suoi geni perchè figlia doppiamente d’arte: sua madre è la sensuale Monica Bellucci e suo padre è l’affascinante attore francese Vincent Cassel. Conosciamola meglio. Leggi anche: Aurora Ramazzotti: età, fidanzato, acne, genitori, programmi... Leggi su donnapop (Di sabato 11 dicembre 2021)è una giovanissima bellezza mediterranea e, appena approdata nel mondo della moda, ha immediatamente ottenuto ampi consensi. Tutta colpa dei suoi geni perchèdoppiamente d’arte: sua madre è la sensualee suo padre è l’affascinante attore francese. Conosciamola meglio. Leggi anche: Aurora Ramazzotti: età,, acne, genitori, programmi...

Advertising

lillydessi : Il nuovo video (ipnotico) di Deva Cassel la dice lunga sul suo futuro nello spettacolo - Elle - dedoraffa : Il nuovo video (ipnotico) di Deva Cassel la dice lunga sul suo futuro nello spettacolo - lillydessi : Il nuovo video (ipnotico) di Deva Cassel la dice lunga sul suo futuro nello spettacolo - - _malikismyman : per me è deva cassel - _unrealdonald : Tra poco andrò a comprare le sigarette. Se al mio rientro in casa dovessi trovarvi Monica Bellucci e Deva Cassel, l… -