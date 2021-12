Denise | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 11 dicembre 2021)deriva da Dionisa, che non altro che la forma femminile di Dionigi. A sua volta, quest’ultimoè derivante dal greco antico ????????? (Dionysios) ed è basato su quello del dio Dioniso, assumendo perciò ildi “di Dioniso”, oppure di “consacrata a Dioniso” La forma francese media, Denis, è diventata estremamente popolare in Francia nel Medioevo, e venne portata in Inghilterra dai Normanni, diffondendosi poi successivamente in tutto l’occidente. Dall’ipocoristico medio inglese Diot è derivato ilDwight. È ovviamente presente anche in Italia come prestito linguistico, sia nelle forme maschili Denis e Dennis, che appunto nella femminile, che è stato, negli Stati Uniti, fra i 50 nomi più usati ininterrottamente fra il 1951 e il 1973. Le varianti principali di ...