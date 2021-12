Delusione per il Napoli Primavera: sconfitta pesantissima a Cagliari (Di sabato 11 dicembre 2021) Brutta sconfitta per il Napoli Primavera. Gli azzurrini sono stati sconfitti con un sonoro 3 a 0 dai pari categoria del Cagliari. La gara comincia subito in salita per i ragazzi di mister Frustalupi, che al 18? e al 26? del primo tempo, in meno di 10 minuti, hanno subito due reti pesantissime che hanno indirizzato la partita a favore dei padroni di casa. Il gol del definitivo KO è arrivato nella ripresa, al 65?, dopo un errore dell’estremo difensore Idasiak. Il Napoli fallisce dunque la possibilità di riscattarsi subito dopo la sconfitta tra le mure amiche contro l’Inter maturata la scorsa settimana e scivola momentaneamente al quarto posto in classifica, a pari punti proprio con Inter e Cagliari. Cagliari Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Bruttaper il. Gli azzurrini sono stati sconfitti con un sonoro 3 a 0 dai pari categoria del. La gara comincia subito in salita per i ragazzi di mister Frustalupi, che al 18? e al 26? del primo tempo, in meno di 10 minuti, hanno subito due reti pesantissime che hanno indirizzato la partita a favore dei padroni di casa. Il gol del definitivo KO è arrivato nella ripresa, al 65?, dopo un errore dell’estremo difensore Idasiak. Ilfallisce dunque la possibilità di riscattarsi subito dopo latra le mure amiche contro l’Inter maturata la scorsa settimana e scivola momentaneamente al quarto posto in classifica, a pari punti proprio con Inter e...

