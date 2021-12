Delia Duran | chi è il ragazzo che ha baciato

(Di sabato 11 dicembre 2021)è stata paparazzata a Milano in compagnia di un giovane. I due sono stati immortalati da Whoopsee mentre si baciavano. Ma chi è ilinsieme alla moglie di Alex?è stata paparazzata in un ristorante mentre si scambiava effusioni e un bacio con un. Foto scattate dal sito Whoopsee, che hanno fatto il giro del web sino ad arrivare davanti agli occhi di Alex Belli, marito della, dentro la casa del Grande Fratello, che le ha definite delle fake. Ieri infattite la diretta Alfonso Signorini ha mostrato all’attore le foto di sua moglie mentre baciava un altro uomo. “Queste cose non mi rappresentano e non mi piacciono. Era più vero il bacio mio e di Soleilte la Turandot” sbotta Alex ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Delia Duran ha tradito Alex Belli: pubblicati gli scatti del tradimento (FOTO) - infoitcultura : GF Vip, la rezione di Alex stupisce il pubblico: chi è l’uomo paparazzato con sua moglie Delia Duran - Mimmi_14 : ?????????????? questo #gfvip sempre più imbarazzante - PasqualeMarro : #AlexBelli parole di fuoco su Delia Duran post puntata… - infoitcultura : Alex Belli al GF Vip: “O esco o lascio Delia Duran”, ma Soleil Sorge stronca il triangolo e prende le distanze -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Il bacio trae Carlo Cuozzo è finto. Parola di Noemi, ex fidanzata di Cuozzo, che assicura che la passione mostrata da quelle foto fatte vedere ieri da Alfonso Signorini al concorrente del reality sono ...L'attore Alex Belli , impegnato nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e la moglie, ha perso il controllo quando ha scoperto che i suoi cari non gli hanno inviato alcun messaggio di ...Il bacio tra Delia Duran e Carlo Cuozzo è finto. Parola di Noemi, ex fidanzata di Cuozzo, che assicura che la passione mostrata da quelle foto fatte vedere ieri da Alfonso ...Alex Belli furioso come non mai: il concorrente del Gf Vip ha tentato di uscire dal programma, dopo essere stato ignorato dalla sua famiglia.