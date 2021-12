Delia bacia un altro uomo. Alex Belli: “Esco e vado da lei o resto e le dico che è finita” (Di sabato 11 dicembre 2021) Delia Duran bacia un misterioso ragazzo: questa la scena che ieri sera ha visto Alex Belli, concorrente del Grande Fratello Vip, protagonista delle ultime puntate per la sua forte intesa con Soleil Sorge. La foto ha scosso l’attore che non è rimasto deluso tanto dal gesto in sé ma dal fatto che si tratterebbe di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 11 dicembre 2021)Duranun misterioso ragazzo: questa la scena che ieri sera ha visto, concorrente del Grande Fratello Vip, protagonista delle ultime puntate per la sua forte intesa con Soleil Sorge. La foto ha scosso l’attore che non è rimasto deluso tanto dal gesto in sé ma dal fatto che si tratterebbe di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

DonnaGlamour : GF VIP: Delia Duran bacia un altro, Alex Belli non è geloso - frabolsi76 : È incredibile come Alex si bacia Soleil in un programma televisivo e si lamenta che Delia si bacia uno in un sempli… - 1DMarty_me : RT @yaZAxNB2K1oEYku: #GFvip alex e inutile che ti incazzi perché Delia si bacia con un altro che non sei tu . Tu e da 3 mesi che baci solei… - yaZAxNB2K1oEYku : #GFvip alex e inutile che ti incazzi perché Delia si bacia con un altro che non sei tu . Tu e da 3 mesi che baci so… - zazoomblog : Gf Vip 6 ventiseiesima puntata: Alex Belli glaciale dopo le foto di Delia Duran che bacia un altro i Vipponi scopro… -