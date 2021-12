De Laurentiis vuole il cambio logo del Napoli. Forgione: “Ritorni il Corsiero del Sole” (Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis vuole cambiare il logo del Napoli, facendo ritornare il Corsiero del Sole. Un’iniziativa appoggiata da Angelo Forgione. Lo scrittore appoggia totalmente l’iniziativa di cambio logo del Napoli, proposta da De Laurentiis durante la presentazione del libro di Valter De Maggio, in cui ha annunciato una serie Tv sul Napoli. Il presidente ha anche specificato il motivo per cui vuole reintrodurre il Corsiero del Sole: “Ascarelli nel 1926 fuse in un’unica società diverse società calcistiche. Era il calcio degli albori, e all’inizio fu divertente iniziare con un cavallo che, con grande senso di umiltà e ironia, dopo il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelio Decambiare ildel, facendo ritornare ildel. Un’iniziativa appoggiata da Angelo. Lo scrittore appoggia totalmente l’iniziativa didel, proposta da Dedurante la presentazione del libro di Valter De Maggio, in cui ha annunciato una serie Tv sul. Il presidente ha anche specificato il motivo per cuireintrodurre ildel: “Ascarelli nel 1926 fuse in un’unica società diverse società calcistiche. Era il calcio degli albori, e all’inizio fu divertente iniziare con un cavallo che, con grande senso di umiltà e ironia, dopo il ...

