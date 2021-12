De Laurentiis ha detto “no” a Dalma Maradona per girare il documentario all’interno dello stadio: il motivo (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, aveva fatto scalpore l’intervista rilasciata da Dalma Maradona, figlia di Diego, a La Gazzetta dello Sport in cui attaccava il Napoli, criticando la scelta di non farla entrare nello stadio per girare un documentario su suo padre. stadio Maradona Ma è sempre La Gazzetta dello Sport a fare chiarezza sulla situazione. De Laurentiis non ha risposto direttamente al messaggio di Dalma che però ha ricevuto una mail da Lorenzo De Sanctis, avvocato del presidente azzurro, in cui le è stato spiegato il motivo del rifiuto: il Napoli è in trattativa con una piattaforma internazionale per registrare una serie sulla storia del club. Questa indiscrezione è stata ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, aveva fatto scalpore l’intervista rilasciata da, figlia di Diego, a La GazzettaSport in cui attaccava il Napoli, criticando la scelta di non farla entrare nelloperunsu suo padre.Ma è sempre La GazzettaSport a fare chiarezza sulla situazione. Denon ha risposto direttamente al messaggio diche però ha ricevuto una mail da Lorenzo De Sanctis, avvocato del presidente azzurro, in cui le è stato spiegato ildel rifiuto: il Napoli è in trattativa con una piattaforma internazionale per registrare una serie sulla storia del club. Questa indiscrezione è stata ...

