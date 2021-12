Dayane Mello blocca Rosalinda | che svela i motivi | “Le ho scritto su Whatsapp | se era consenziente sono felice”

Leggi su biccy

(Di sabato 11 dicembre 2021) Per mesi siamo stati tutti preoccupati per la situazione dia La Fazenda. Bullismo, accuse di omofobia e presunte molestie, in quel reality è successo di tutto. Qui in ItaliaCannavò si è esposta più volte in difesa dell’amica, contro quello che ha fatto Nego Do Borel, bollando tutto come “violenza”. Una volta uscita dal programma la modella brasiliana però pare abbia detto che quanto accaduto con Nego sotto le coperte erano ‘fatti non gravi’. Non è finita qui, perchénon ha preso bene le parole usate dain questi mesi e l’hata su Instagram. Durante l’ultima puntata di Casa Chi la Cannavò ha raccontato i retroscena di questa storia.Cannavò su: ...