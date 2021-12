D'Aversa: «Vittoria dedicata al presidente e alla sua famiglia» (Di sabato 11 dicembre 2021) “Com’è stato festeggiare sotto la Sud? Mi sono sentito sampdoriano al cento per cento… Aspettavo delle risposte questa sera ed ero certo che sarebbero arrivate. Questa Vittoria va dedicata al presidente e alla sua famiglia, al direttore Faggiano e a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per questo club. Il merito va anche ai tifosi, che ci hanno accompagnato fino al campo e ci hanno trascinato”. Così Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, dopo il successo nel derby. “Sessanta minuti di grande calcio in una partita difficile come questa non è facile vederli. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo club”, ha spiegato. Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) “Com’è stato festeggiare sotto la Sud? Mi sono sentito sampdoriano al cento per cento… Aspettavo delle risposte questa sera ed ero certo che sarebbero arrivate. Questavaalsua, al direttore Faggiano e a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per questo club. Il merito va anche ai tifosi, che ci hanno accompagnato fino al campo e ci hanno trascinato”. Così Roberto D’, allenatore della Sampdoria, dopo il successo nel derby. “Sessanta minuti di grande calcio in una partita difficile come questa non è facile vederli. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo club”, ha spiegato.

