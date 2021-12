Dario Costantini nuovo presidente della Cna

(Di sabato 11 dicembre 2021) “In questa fase di ripartenza del Paese non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell’artigianato italiano”. Lo afferma, elettoall’unanimità dall’Assemblea di CNA (Confederazione Nazionale dell’artigianato ePiccola Impresa). sat/red su Il CorriereCittà.

Libertà

ROMA -è il nuovo presidente nazionale di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola Impresa) per il quadriennio 2021 - 2025. E' stato eletto il 10 dicembre all'unanimità ...Prestigioso incarico per il piacentino, nominato presidente nazionale di CNA, l'associazione di categoria che si occupa delle piccole e medie imprese. "Un riconoscimento prestigioso e meritato, che premia il lavoro e lo ...ROMA (ITALPRESS) - Dario Costantini é il nuovo presidente nazionale di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola Impresa) per il quadrienni ..."In questa fase di ripartenza del Paese non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell'artigianato italiano". Lo afferma Dario Costantini, ...