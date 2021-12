Dall’Inghilterra lanciano la bomba | CR7 potrebbe lasciare il Manchester United!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 dicembre 2021)sono sicuri, a lanciare lai quotidiani britannici, Cristiano Ronaldogiàil. CR7, arrivato in estate e accolto dalla folla in festagià terminare il suo ritorno in terra inglese. Solskjaer, allenatore che lo ha fortemente voluto, è stato esonerato e con l’arrivo di Ralph Ragnick le cosero cambiare. Solskjaer--United Il portoghese non si sposa bene con le idee di calcio del tedesco e questoportare a un clamoroso divorzio. Sul giocatore si è fiondato subito il Real Madrid. Ronaldotornare ad indossare la camiseta blanca, gli spagnoliro provarci già per gennaio.