Dal k.o. di Dybala al pari di Aramu: il film di Venezia - Juve (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A, Venezia e Juve pareggiano per 1 - 1 al "Penzo". In gol Morata e Aramu, mentre Dybala è uscito dopo 12' per un infortunio al ginocchio. Guarda le foto più ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A,pareggiano per 1 - 1 al "Penzo". In gol Morata e, mentreè uscito dopo 12' per un infortunio al ginocchio. Guarda le foto più ...

Advertising

juventusfc : Immagina di poter intervistare Paulo Dybala e incontrarlo dal vivo! ?? Se non lo sei già, diventa Junior Black&Whit… - ilcirotano : Juve, che serataccia! Si fa riprendere dal Venezia e perde Dybala per infortunio - - ilcirotano : Dal k.o. di Dybala al pari di Aramu: il film di Venezia-Juve - - Giuliaesaurita : RT @giuliaebbbasta: Io dal carro di Dybala non scendo, sarà pure senza ruote ma lo mando avanti comunque. Ciao. - Carlcarbo10 : RT @giuliaebbbasta: Io dal carro di Dybala non scendo, sarà pure senza ruote ma lo mando avanti comunque. Ciao. -