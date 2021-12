Dal clima all'empatia. Non c'è giorno che a scuola non sia proposta una nuova materia (Di sabato 11 dicembre 2021) "A scuola servirebbe un’ora di educazione al clima”, sì ma anche “un’ora di educazione alla gentilezza”, sì ma pure “un’ora di educazione ai social”, certo e pure “un’ora all’aperto ogni giorno”, e poi “un’ora di psicologia”, “un’ora di cittadinanza digitale”, “un’ora di made in Italy”, “un’ora di filosofia delle tecnologie”, “un’ora di educazione sanitaria”, “ripristinare l’ora di latino alle medie”, un’ora di filosofia ma fin dalle elementari” e via dicendo. Non passa giorno senza che un uomo politico, un passante qualsiasi, un’associazione di categoria o un esperto di qualcosa proponga di aggiungere un’ora a caso – naturalmente della materia di loro interesse – nell’orario scolastico, al punto che, se volessimo dar retta a tutti, la giornata sui banchi dovrebbe durare 47 ore. Con “l’ora di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) "Aservirebbe un’ora di educazione al”, sì ma anche “un’ora di educazione alla gentilezza”, sì ma pure “un’ora di educazione ai social”, certo e pure “un’ora all’aperto ogni”, e poi “un’ora di psicologia”, “un’ora di cittadinanza digitale”, “un’ora di made in Italy”, “un’ora di filosofia delle tecnologie”, “un’ora di educazione sanitaria”, “ripristinare l’ora di latino alle medie”, un’ora di filosofia ma fin dalle elementari” e via dicendo. Non passasenza che un uomo politico, un passante qualsiasi, un’associazione di categoria o un esperto di qualcosa proponga di aggiungere un’ora a caso – naturalmente delladi loro interesse – nell’orario scolastico, al punto che, se volessimo dar retta a tutti, la giornata sui banchi dovrebbe durare 47 ore. Con “l’ora di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal clima Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 dicembre 2021 I due ex sembrano riuscire a ritrovare una certa complicità ma Rossella non sopporta quel clima di ... ma la ragazza appare sempre più interdetta dal suo strano comportamento.

Lo scontro tra gli Stati Ue sulla tassonomia (la classificazione degli investimenti green) ... e il gas naturale sarà molto importante per passare dal carbone all'energia rinnovabile', ha confermato un altro vice, Frans Timmermans, che ha la delega al Clima. La tassonomia era rimasta stata ...

Dal clima all'empatia. Non c'è giorno che a scuola non sia proposta una nuova materia

