“Dai, quella volta da Barbara D’Urso…”. GF Vip, Carmen Russo smaschera Maria Monsè (Di sabato 11 dicembre 2021) Grande Fratello Vip, Carmen Russo smascherata. Una puntata decisamente densa di colpi di scena. Per Maria Monsè ben 14 nomination, poi l’accusa senza troppi giri di parole, mossa nei riguardi dell’inquilina della casa. Dopo le frecciatine mosse dall’ex opinionista Antonella Elia nei confronti di Alex Belli e Soleil Sorge, l’attacco questa volte proviene direttamente tra le pareti della casa più spiata d’Italia. Maria Monsè non ha certamente perso tempo nel sottolineare di non aver per nulla gradito la posizione presa da Carmen in fatto di nomination: “Lei non mi è piaciuta quando ha detto ‘noi votiamo i nuovi arrivati, è una prassi’. Mi spiace, ma è una cosa non bella“, ha affermato davanti a tutti. E di tutta risposta quando è arrivato il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Grande Fratello Vip,ta. Una puntata decisamente densa di colpi di scena. Perben 14 nomination, poi l’accusa senza troppi giri di parole, mossa nei riguardi dell’inquilina della casa. Dopo le frecciatine mosse dall’ex opinionista Antonella Elia nei confronti di Alex Belli e Soleil Sorge, l’attacco questa volte proviene direttamente tra le pareti della casa più spiata d’Italia.non ha certamente perso tempo nel sottolineare di non aver per nulla gradito la posizione presa dain fatto di nomination: “Lei non mi è piaciuta quando ha detto ‘noi votiamo i nuovi arrivati, è una prassi’. Mi spiace, ma è una cosa non bella“, ha affermato davanti a tutti. E di tutta risposta quando è arrivato il ...

