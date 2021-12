Dai gatti agli ippopotami, ecco come il Covid sta colpendo gli animali: 'Non coccolateli se siete malati' (Di sabato 11 dicembre 2021) Gorilla, ippoptami, ma anche criceti e gatti. Allerta Covid per gli animali , grandi mammiferi e animali domestici che secondo un'epidemiologa Usa non bisognerebbe 'coccolare troppo se siete malati o ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Gorilla, ippoptami, ma anche criceti e. Allertaper gli, grandi mammiferi edomestici che secondo un'epidemiologa Usa non bisognerebbe 'coccolare troppo seo ...

Advertising

samuelevale2 : @Balduse @VittorioSgarbi @stampasgarbi Quindi sec lei tutti i no vax vanno in ti????? evidentemente non si informa be… - outoftrash : @bellodecasaa Io la seguo praticamente dai tempi di “Anna”, ovvero il suo primo inedito, e che dire, è stato amore… - AnnaZinola : Natale 2021, dai prodotti sostenibili ai regali per cani e gatti: cosa compriamo di più. Su @Corriere via… - Italia_Notizie : Natale 2021, dai prodotti sostenibili ai regali per cani e gatti: cosa compriamo di più - Erika56161086 : @SoleilSorgeFan te credo fate 900 voti a testa, io 3 ne ho dati hahahahau. dai ammettetelo su, su instagram non c’è… -