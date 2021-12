Da Salerno per Natale arriva un sostegno la ricerca oncologica pediatrica (Di sabato 11 dicembre 2021) Chi ha più bisogno di rinascere di un bambino o di un ragazzo ricoverato in oncologia pediatrica? Ognuno di noi può essere parte della cura. Come? Anche questo Natale tutti possono sostenere la ricerca oncologica pediatrica scegliendo tra diverse opzioni dell’Associazione Oncologia pediatrica e Neuroblastoma OPEN OdV: le Formelle – l’albero della vita, l’angelo custode e il passerotto – realizzate dalla Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare e disegnate dall’artista Laura Marmai (di diametro 9 cm); la Sweet Box, contenente scorzette di arancia e torroncini di fichi in cioccolato fondente della Cioccolateria Greco (400gr), confezionata in scatola regalo disegnata da Nello Ferrigno; il Panettone della ricerca realizzato dallo Chef due stelle Michelin Gennaro ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 11 dicembre 2021) Chi ha più bisogno di rinascere di un bambino o di un ragazzo ricoverato in oncologia? Ognuno di noi può essere parte della cura. Come? Anche questotutti possono sostenere lascegliendo tra diverse opzioni dell’Associazione Oncologiae Neuroblastoma OPEN OdV: le Formelle – l’albero della vita, l’angelo custode e il passerotto – realizzate dalla Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare e disegnate dall’artista Laura Marmai (di diametro 9 cm); la Sweet Box, contenente scorzette di arancia e torroncini di fichi in cioccolato fondente della Cioccolateria Greco (400gr), confezionata in scatola regalo disegnata da Nello Ferrigno; il Panettone dellarealizzato dallo Chef due stelle Michelin Gennaro ...

