Da piccolo era un giocherellone | oggi è il conduttore più divertente della tv italiana | ecco chi è

Leggi su topicnews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Dacarino eun grandissimo e simpaticissimodi chi stiamo parlando Un bimbo carino esin dalla tenera età divenutouno dei conduttori più bravi, professionali e umili che gode lo spettacolo italiano. Ha condotto diversi quiz e show televisivi e la sua frase di effetto che ha colpito gli spettatori è stata “Mooseca”, divenuto addirittura, anni dopo un successo musicale: ovviamente stiamo parlando di Enrico Papi, classe 1965 nato a Roma che ha cominciato nel 1988 come ideatore di alcune candid camera Fantastico Bis in onda su Rai 1, concludendo la sua collaborazione due anni dopo e partecipando a diversi show come Fantastico. Uno dei suoi programmi di successo che lo ha reso noto al pubblico è stato ...