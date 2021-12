Da Draghi una Manovra iniqua. “Scioperare è sacrosanto”. Parla il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Contro di noi la stampa ha imbracciato i fucili” (Di sabato 11 dicembre 2021) segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, cosa potrebbe convincervi a rinunciare allo Sciopero generale? “Una discussione sulla riforma fiscale che vada nel senso delle richieste fatte dal sindacato e un’apertura della discussione su quali interventi possano essere fatti sulla Fornero. Su questi temi siamo sempre pronti al dialogo”. Il Governo sostiene che il 47% dei 7 miliardi destinati al taglio dell’Irpef andranno ai redditi più bassi. “Si Parla di una riforma fiscale generale. Il primo atto sul fisco di questo Governo, ricordiamo, è stato il condono. In un Paese in cui l’evasione fiscale ammonta a 110 miliardi. Ci è stato detto che questa riforma dell’Irpef è il primo passo verso una riforma complessiva. Noi abbiamo chiesto che il primo passo debba tenere in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 dicembre 2021)generaleUil,, cosa potrebbe convincervi a rinunciare allo Sciopero generale? “Una discussione sulla riforma fiscale che vada nel senso delle richieste fatte dal sindacato e un’aperturadiscussione su quali interventi possano essere fatti sulla Fornero. Su questi temi siamo sempre pronti al dialogo”. Il Governo sostiene che il 47% dei 7 miliardi destinati al taglio dell’Irpef andranno ai redditi più bassi. “Sidi una riforma fiscale generale. Il primo atto sul fisco di questo Governo, ricordiamo, è stato il condono. In un Paese in cui l’evasione fiscale ammonta a 110 miliardi. Ci è stato detto che questa riforma dell’Irpef è il primo passo verso una riforma complessiva. Noi abbiamo chiesto che il primo passo debba tenere in ...

