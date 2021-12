Da bambina era già simpatica | da grande conquistò tutta Italia | ecco chi è

Leggi su topicnews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Cerchiamo di capire chi è lanella foto in copertina, famosa per aver interpretato Sbirulino. Una comica che ha fatto innamorare gran parte dei telespettatori. Durante la sua carriera ha fatto ridere mezzatramite le sue battute puntigliose e sagaci. Oltre alla famosissima parte della moglie stizzita in Casa Vianello ha interpretato anche la parte di Sbirulino. Si tratta di Sandra Mondaini, un’attrice a tutto tondo, in grado di emozionare il pubblico in vari modi. Uno di quelli più apprezzati, specie dai più piccoli, è proprio quello del pagliaccio simpatico, che ha rallegrato le case deglini. Sandra Mondaini in una fotografia da(WebSource)Lei, oltre che un’ottima attrice, è stata anche una cantante e una conduttrice televisiva. La sua poliedricità è iniziata nel 1949 ...