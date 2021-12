Curling, Preolimpico 2021: l’Italia femminile cade anche contro la Lettonia. Strada per Pechino in salita (Di sabato 11 dicembre 2021) Si complica terribilmente la Strada verso Pechino 2022 per la Nazionale italiana di Curling femminile. Dopo la sconfitta contro il Giappone infatti le azzurre sono cadute anche contro la Lettonia al Torneo Preolimpico 2021 in fase di svolgimento nei Paesi Bassi, nello specifico a Leeuwarden. Un incontro sulla carta abbordabile quello affrontato dal team guidato da Stefania Constantini, iniziato però con il piede sbagliato, a causa di un secco 0-2 siglato dalle avversarie già nel primo end, risultato aggiustato solo in parte nel turno successivo, dove le nostre ragazze sono riuscite ad accorciare le distanze segnando un punto, salvo poi subirne altri tre, distribuiti nel terzo (2) e nel quarto passaggio ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Si complica terribilmente laverso2022 per la Nazionale italiana di. Dopo la sconfittail Giappone infatti le azzurre sono cadutelaal Torneoin fase di svolgimento nei Paesi Bassi, nello specifico a Leeuwarden. Un insulla carta abbordabile quello affrontato dal team guidato da Stefania Constantini, iniziato però con il piede sbagliato, a causa di un secco 0-2 siglato dalle avversarie già nel primo end, risultato aggiustato solo in parte nel turno successivo, dove le nostre ragazze sono riuscite ad accorciare le distanze segnando un punto, salvo poi subirne altri tre, distribuiti nel terzo (2) e nel quarto passaggio ...

