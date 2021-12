Curling femminile, Italia-Lettonia oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Lettonia, match valido per la seconda giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di Curling femminile. Dopo la sfida contro il Giappone, le azzurre torneranno in campo per un’altra importante sfida contro le lettoni. Appuntamento questa sera alle ore 19. La diretta tv è affidata ai canali di Eurosport. RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli orari e ladi, match valido per la seconda giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di. Dopo la sfida contro il Giappone, le azzurre torneranno in campo per un’altra importante sfida contro le lettoni. Appuntamento questa sera alle ore 19. Latv è affidata ai canali di Eurosport. RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

Advertising

flamminiog : RT @Coninews: Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi Giochi Ol… - _Sport_Calcio_ : Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi Giochi Ol… - Coninews : Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi… - zazoomblog : Curling Preolimpico Leeuwarden femminile 2021: calendario programma orari e diretta tv - #Curling #Preolimpico… -