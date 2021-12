Curling femminile, Italia-Giappone oggi in tv: orario e diretta streaming (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Giappone, match valido per la prima giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di Curling femminile. Inizia la battaglia per la conquista degli ultimi tre pass per i Giochi di Pechino. Appuntamento alle ore 9 con le azzurre che affronteranno le Giapponesi nel prima sfida. La diretta tv è affidata ai canali di Eurosport. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Gli orari e ladi, match valido per la prima giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di. Inizia la battaglia per la conquista degli ultimi tre pass per i Giochi di Pechino. Appuntamento alle ore 9 con le azzurre che affronteranno lesi nel prima sfida. Latv è affidata ai canali di Eurosport. SEGUI IL LIVE SportFace.

Advertising

flamminiog : RT @Coninews: Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi Giochi Ol… - _Sport_Calcio_ : Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi Giochi Ol… - Coninews : Le Nazionali italiane di curling da domani sul ghiaccio di Leeuwarden per conquistare la qualificazione ai prossimi… - zazoomblog : Curling Preolimpico Leeuwarden femminile 2021: calendario programma orari e diretta tv - #Curling #Preolimpico… -