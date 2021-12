Crozza-Mattarella dopo l’esclusione da Sanremo: “Perché non far fare il Presidente della Repubblica ai Jalisse. La politica è fiume di parole” (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza” – in onda in prima serata sul NOVE in streaming su Discovery+ – Crozza/Mattarella, dopo la standing ovation alla Prima della Scala, candida i Jalisse per il suo posto, nel ruolo di Presidente della Repubblica: “Diciamo che non andare a Sanremo ci sta, ma Perché non li mettiamo a fare il Presidente della Repubblica? Tanto fidatevi, cari italiani, la politica italiana altro non è che un inutile ed estenuante fiume di parole.” Streaming ed episodi completi solo su discovery+ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Nell’ultima puntata primapausa natalizia di “Fratelli di” – in onda in prima serata sul NOVE in streaming su Discovery+ –la standing ovation alla PrimaScala, candida iper il suo posto, nel ruolo di: “Diciamo che non andare aci sta, manon li mettiamo ail? Tanto fidatevi, cari italiani, laitaliana altro non è che un inutile ed estenuantedi.” Streaming ed episodi completi solo su discovery+ ...

