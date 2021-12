Covid, via dal 16 dicembre ai vaccini sui bambini. La guida dell'Iss che smonta le fake news (Di sabato 11 dicembre 2021) Si parte con 1,5 milioni dosi per la fascia 5-11 anni. Priorità ai vulnerabili. Il vademecum dell'Istituto superiore di sanità: "Con le sommnistrazioni il rischio di infezione si riduce del 91%" Leggi su repubblica (Di sabato 11 dicembre 2021) Si parte con 1,5 milioni dosi per la fascia 5-11 anni. Priorità ai vulnerabili. Il vademecum'Istituto superiore di sanità: "Con le sommnistrazioni il rischio di infezione si riduce del 91%"

Advertising

petergomezblog : Il Covid manda di nuovo i Pronto soccorso in affanno. “Gli ospedali faticano a ricoverare pazienti in 36 ore”. Sard… - petergomezblog : Covid, report degli ospedali sentinella: “Crescono No vax in intensiva (+32%), calano i vaccinati (-33%)”. Nuovo ba… - repubblica : Covid, Mentana: “Sulla salute non ammetto il Bar Sport. Via i No Vax dai miei tg” [di Concetto Vecchio] - FormulaPassion : #F1: #Mazepin positivo al #Covid19, non correrà l'#AbuDhabiGP - TombaDavide : RT @Antigon25386936: I no vax rubano risorse, posto e cure a chi, incolpevole, ne avrebbe bisogno, mentre i sanitari sono allo stremo. Crea… -