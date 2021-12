Covid, via dal 16 dicembre ai vaccini sui bambini. La guida dell'Iss che smonta le fake news (Di sabato 11 dicembre 2021) Si parte con 1,5 milioni dosi per la fascia 5-11 anni. Priorità ai vulnerabili. Il vademecum dell'Istituto superiore di sanità: "Con le sommnistrazioni il rischio di infezione si riduce del 91%" Leggi su repubblica (Di sabato 11 dicembre 2021) Si parte con 1,5 milioni dosi per la fascia 5-11 anni. Priorità ai vulnerabili. Il vademecum'Istituto superiore di sanità: "Con le sommnistrazioni il rischio di infezione si riduce del 91%"

Covid: in Puglia 1 morto e 463 nuovi contagi, il 2,2% test ... nel Foggiano 85, in provincia di Lecce 64, nel Tarantino 55, - 6 quelli di provincia in via di definizione. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 283.060 i pugliesi contagiati dal Covid,...

Covid, via libera da Ema e Ecdc alla vaccinazione eterologa

BAREGGIO – MASCHERINE ALL'APERTO: FIRMATA L'ORDINANZA
(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 dicembre 2021 – Fino al 6 gennaio mascherina obbligatoria anche all'aperto nelle giornate festive e prefestive, dalle 10 alle 22, nei luoghi interessati da eventi nat ...

Vaccini: nell’Isola le prime 6mila dosi per i più piccoli Le prime 6mila dosi di vaccino contro il coronavirus destinate ai bambini sardi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni arriveranno il 15 dicembre. Lo conferma Massimo Temussi, commissario di Ares-Ats, ...

