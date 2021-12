Covid, vaccino per bambini: migliaia di prenotazioni in poche ore in Toscana (Di sabato 11 dicembre 2021) In poche ore, dopo il via alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, la Regione Toscana ha registrato migliaia di iscrizioni per avere la somministrazione negli hub territoriali. A questa fascia di età vengono somministrate dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer pediatrico) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) Inore, dopo il via alledelanti-per idai 5 agli 11 anni, la Regioneha registratodi iscrizioni per avere la somministrazione negli hub territoriali. A questa fascia di età vengono somministrate dosi diComirnaty (Pfizer pediatrico) L'articolo proviene da Firenze Post.

