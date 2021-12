Covid Toscana: 2 morti (età media 78,5 anni), oggi 11 dicembre, 924 nuovi contagi, stabili terapie intensive (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti su popolazione residente) è al momento 203,1 ogni 100 mila residenti, contro 227,3 della media italiana. La Toscana è undicesima tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (288,1 ogni 100 mila abitanti), seguita da Prato (255,8) e Firenze (243,1) mentre il più basso è a Grosseto (105,2) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tasso grezzo di mortalità per-19 (numero di deceduti su popolazione residente) è al momento 203,1 ogni 100 mila residenti, contro 227,3 dellaitaliana. Laè undicesima tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (288,1 ogni 100 mila abitanti), seguita da Prato (255,8) e Firenze (243,1) mentre il più basso è a Grosseto (105,2) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid Toscana: 2 morti (età media 78,5 anni), oggi 11 dicembre, 924 nuovi contagi, stabili terapie intensive - SIENANEWS : Covid, scendono i pazienti alle Scotte e cala il contagio in provincia, ma i nuovi casi in Toscana sono 924... - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, curva dei contagi in crescita ma anche oggi nessun decesso' - toscanamedianew : Il Covid infetta 924 toscani, altre 2 vittime - rep_firenze : Covid: Toscana, 924 nuovi casi, due i decessi [aggiornamento delle 17:30] -