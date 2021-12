Covid, Sestili: «Stiamo raggiungendo il picco dei contagi» (Di sabato 11 dicembre 2021) Il picco dei contagi potrebbe essere a Natale e il futuro dipenderà anche dal numero di vaccinazioni. È più o meno questo il sunto dei concetti espressi dal fisico Giorgio Sestili sulla situazione Covid in Italia. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dell'11 dicembre, in cui è stata messo in evidenza come quest'anno il vaccino stia producendo risultati significativi sul fronte dei ricoveri e delle morti. Tasso di ospedalizzazione ben diverso rispetto a un anno fa L'analisi dei numeri spiegata da Giorgio Sestili permette oggi di mettere in rilievo come su uno stesso numero di positivi «il tasso di ospedalizzazione nelle terapie intensive - ha specificato - è di 6-7 volte inferiore». Ed è noto quanto il Covid, soprattutto nelle fasi più dure della ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 11 dicembre 2021) Ildeipotrebbe essere a Natale e il futuro dipenderà anche dal numero di vaccinazioni. È più o meno questo il sunto dei concetti espressi dal fisico Giorgiosulla situazionein Italia. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dell'11 dicembre, in cui è stata messo in evidenza come quest'anno il vaccino stia producendo risultati significativi sul fronte dei ricoveri e delle morti. Tasso di ospedalizzazione ben diverso rispetto a un anno fa L'analisi dei numeri spiegata da Giorgiopermette oggi di mettere in rilievo come su uno stesso numero di positivi «il tasso di ospedalizzazione nelle terapie intensive - ha specificato - è di 6-7 volte inferiore». Ed è noto quanto il, soprattutto nelle fasi più dure della ...

