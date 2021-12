Covid scuola, a pagare il tampone zero sono i genitori. L’accusa di una scuola paritaria. Il Moige: “Inaccettabile. E chi non può permetterselo?” (Di sabato 11 dicembre 2021) "Un disastro. Il potenziamento promesso da Figliuolo per noi è nebbia fitta. Ed il test T0 riesce ad essere attivato nei tempi zero stabiliti dal Protocollo solo se pagato dalle famiglie in strutture convenzionate". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 dicembre 2021) "Un disastro. Il potenziamento promesso da Figliuolo per noi è nebbia fitta. Ed il test T0 riesce ad essere attivato nei tempistabiliti dal Protocollo solo se pagato dalle famiglie in strutture convenzionate". L'articolo .

