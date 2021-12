Covid: sabato 11 dicembre in Fvg 765 nuovi contagi e 9 decessi (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.956 tamponi molecolari sono stati rilevati 660 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,37%. Sono inoltre 13.365 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 105 casi (0,79%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa, una donna di 92 anni di Pordenone deceduta in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in una Rsa, una donna di 89 anni di Trieste deceduta in una Rsa, una donna di 79 anni di Grado deceduta in una Rsa, un uomo di 74 anni di Majano deceduto in ospedale, una donna di 74 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Cormons deceduto in ospedale e un uomo di 70 anni di Prata di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano ... Leggi su udine20 (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.956 tamponi molecolari sono stati rilevati 660, con una percentuale di positività del 7,37%. Sono inoltre 13.365 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 105 casi (0,79%). Nella giornata odierna si registrano idi 9 persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa, una donna di 92 anni di Pordenone deceduta in ospedale, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in una Rsa, una donna di 89 anni di Trieste deceduta in una Rsa, una donna di 79 anni di Grado deceduta in una Rsa, un uomo di 74 anni di Majano deceduto in ospedale, una donna di 74 anni di Trieste deceduta in ospedale, un uomo di 72 anni di Cormons deceduto in ospedale e un uomo di 70 anni di Prata di Pordenone deceduto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano ...

