Covid, record casi in UK. Pemier scozzese: "Omicron, rischio tsunami" (Di sabato 11 dicembre 2021) Londra, 11 dicembre 2021 - Covid e variante Omicron , la Gran Bretagna torna ai numeri di gennaio, con la cifra record di 58mila contagi in un giorno registrati ieri 10 dicembre, i morti sono stati ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Londra, 11 dicembre 2021 -e variante, la Gran Bretagna torna ai numeri di gennaio, con la cifradi 58mila contagi in un giorno registrati ieri 10 dicembre, i morti sono stati ...

Advertising

LaStampa : Covid mondo: record di contagi nel Regno Unito, Israele è “vicino alla quinta ondata” - Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito è record di contagi giornalieri da Covid sin dallo scorso gennaio: sono stati registrati 58.194 nuo… - Nada13Speranza : E IO SAPEVO ED AVVISSAVO CHE SARA STRAGIA - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid - francang1950 : RT @Adnkronos: Oltre 20mila contagi e 118 morti in un giorno in Italia, il virus torna ai livelli di aprile. #covid -