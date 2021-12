Covid, oltre 20mila positivi: non accadeva dal 3 aprile, ma allora con la metà dei tamponi (Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo il bollettino del Ministero della Salute del 10 dicembre, si sono registrati 20.497 nuovi casi in 24 ore. In Italia non si superava la soglia dei ventimila contagi da inizio aprile (21.261). All’epoca però i tamponi effettuati furono 359mila mentre oggi sono stati più di 716mila, il doppio. Il tasso di positività che ora è al 2,9%, otto mesi fa era al 5,9%. Sono 118 i decessi giornalieri, non si vedeva un numero simile dal 28 maggio Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo il bollettino del Ministero della Salute del 10 dicembre, si sono registrati 20.497 nuovi casi in 24 ore. In Italia non si superava la soglia dei ventimila contagi da inizio(21.261). All’epoca però ieffettuati furono 359mila mentre oggi sono stati più di 716mila, il doppio. Il tasso dità che ora è al 2,9%, otto mesi fa era al 5,9%. Sono 118 i decessi giornalieri, non si vedeva un numero simile dal 28 maggio

