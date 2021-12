Covid oggi Veneto, oltre 4000 contagi: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.062 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 11 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino Covid. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 92.052 tamponi (25.678 molecolari e 66.374 rapidi). Il tasso di positività è del 4,4%. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono oltre 1000. In area non critica sono ricoverate 889 persone (+37), in terapia sono 134 (+4). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.062 ida coronavirus in, 112021, secondo numeri e dati del. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 92.052 tamponi (25.678 molecolari e 66.374 rapidi). Il tasso di positività è del 4,4%. I pazientiricoverati in ospedale sono1000. In area non critica sono ricoverate 889 persone (+37), in terapia sono 134 (+4). L'articolo proviene da Italia Sera.

