Covid oggi Toscana, 924 contagi: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 924 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 924 su 31.310 test di cui 11.279 tamponi molecolari e 20.031 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (9,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo: “Vaccini attualmente somministrati: 6.624.320”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 924 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19 anticipati sui social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 924 su 31.310 test di cui 11.279 tamponi molecolari e 20.031 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,95% (9,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo: “Vaccini attualmente somministrati: 6.624.320”. L'articolo proviene da Italia Sera.

