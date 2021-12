Covid oggi Sicilia, 887 contagi e 8 morti. A Catania 259 nuovi casi (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 887 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti, ma solo 2 sono di ieri e gli altri dei giorni precedenti. Da inizio pandemia nell’isola sono morte 7.276 persone. Nelle ultime 24 ore sono guarite 682 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 356, mentre si trovano in terapia intensiva 44 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 162 a Palermo, 259 a Catania, 29 a Messina, 51 a Ragusa, 78 a Trapani, 84 a Siracusa, 98 a Caltanissetta, 100 ad Agrigento e 26 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 887 ida Coronavirus insecondo il bollettino di, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8, ma solo 2 sono di ieri e gli altri dei giorni precedenti. Da inizio pandemia nell’isola sono morte 7.276 persone. Nelle ultime 24 ore sono guarite 682 persone. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 356, mentre si trovano in terapia intensiva 44 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei: 162 a Palermo, 259 a, 29 a Messina, 51 a Ragusa, 78 a Trapani, 84 a Siracusa, 98 a Caltanissetta, 100 ad Agrigento e 26 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

