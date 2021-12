Covid oggi Sardegna, 191 contagi e 2 morti: bollettino 11 dicembre (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 191 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 11 dicembre. Registrati inoltre altri 2 morti. 3.023 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.711 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 3 in meno di ieri) mentre sono 3112 i casi di isolamento domiciliare ( 85 in più di ieri). Si registra il decesso di due uomini di 69 e 78 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 191 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 11. Registrati inoltre altri 2. 3.023 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.711 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 3 in meno di ieri) mentre sono 3112 i casi di isolamento domiciliare ( 85 in più di ieri). Si registra il decesso di due uomini di 69 e 78 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Oggi 4mila nuovi casi, ma facciamo tanti tamponi' #covid - occhio_notizie : #Covid in #Irpinia, sono 57 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, 11 dicembre - StraNotizie : Covid oggi Abruzzo, 362 contagi: bollettino 11 dicembre -